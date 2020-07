A l'image du foot, le clivage Paris/Marseille ne date pas d'hier. Le rap français n'a pas échappé à cette rivalité. La concurrence s'est cristallisée sur deux villes : Marseille et la Capitale, Paris. Une série écrite par Eric et Quentin avec Juliette Fievet, réalisée par Jérôme Chélius

A l'aube des années 90 presque seul le rap venant de Paris est représenté dans les médias. A Marseille, le rap a plus de mal à exister faute de proximité avec les studios des médias nationaux. Le groupe IAM fait néanmoins exception en se produisant notamment en première partie de Madonna trois soirs d'affilé à Bercy en 1990.

IAM est un groupe marseillais de rap. On ne pourrait pas faire la même chose ailleurs. Tu prends IAM, tu le mets à Paris, ça marche plus

C'est pourtant à Brooklyn qu'est né le rap d'IAM. La première apparition discographique d'Akhenaton a lieu sur le titre This is the B Side, face B du vinyle Let's Make Some Noise des Choice MC's enregistré à Brooklyn en 1988. Ce qui en fait le premier featuring rap franco-américain.

Dès 1990 et la sortie de l'album ... de la planète Mars, IAM est considéré comme l'un des plus grands groupes de rap français. Et la scène marseillaise a sa place dans les grands medias nationaux, au même titre que les groupes du nord.

Certains y voit l'occasion de créer une rivalité Nord/Sud, à l'instar de la rivalité Est Coast/West Coast mener par les rappeurs Tupac et The Notorious BIG aux Etats Unis.

A l'époque, on fantasme sur une haine mutuelle entre les représentants du nord, NTM et ceux du sud IAM.

Alors qu'est qui différenciait IAM et NTM ? Certains jugeait NTM trop incisif et IAM trop sage, même si au final tous dénonçaient les mêmes choses. La forme les divisait, mais le fond les unissait.

Mais ces deux groupes n'ont-ils pas été victimes de rivalité de supporters ? d'une joyeuse mascarade entretenue par certains médias ? Au final, y avait-il une véritable rivalité. N'oublions pas que les battles, voire les clashs sont dans l'ADN du hip hop. N'est-ce finalement pas une belle façon de se tirer vers le haut mutuellement.

