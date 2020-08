En rap, le français est un terrain de jeu : à coups de punchlines, de métaphores, en créant son propre vocabulaire, la musique accompagne les textes, fruits de la créativité des artistes... Une série écrite par Eric et Quentin avec Juliette Fievet, réalisée par Jérôme Chélius

Sans chauvinisme. Enfin, un peu quand même. La langue française est certainement l'une des plus belles et plus riches au monde. Ses nuances, son vocabulaire qui semble inépuisable, son champ des possibles offre depuis toujours aux auteurs une liberté infinie. Le rap, qui, depuis le départ a pour particularité d'écriture, utilise à coup de punchlines et métaphores la langue de Molière comme terrain de jeu.

Et si la mort venait me dire "Il ne te reste que 20 minutes." Bah j'aurais souhaité la paix .. Et j'aurais rappé 10 minutes - Diam's

Utiliser les mots désuets, franciser les expressions étrangères, créer son propre vocabulaire.... Vocabulaire, fruit de la créativité des artistes, devenu tellement populaire qu'il finit même parfois dans le dictionnaire. Encore une fois, la magie du rap opère. Ceux sur qui personne n'aurait parié, n'ayant pas eu la chance d'accéder aux grandes écoles, se retroussent les manches. Autodidactes, ils apprennent à boxer avec les mots, à écrire avec poésie et technique. Certains auteurs issus de la planète rap font paslir les grands de la littérature, et notamment certains Oxmo Puccino.

Le rappeur Lino est lui aussi considéré comme l'une des plus belles plumes du rap français, très grand technicien à coup d'alexandrin et de formules de style complexes, il étonne à chaque œuvre. Beaucoup avouent d'ailleurs devoir écouter à de nombreuses reprises ses chansons pour en saisir l'intégralité. Ces métaphores incroyables sont aussi le symbole de sa culture générale qu'il met depuis plus de vingt ans au service de son art.

Je suis tombé si bas pour en parler, il faudrait que je me fasse mal au dos. Putain quel rime de batard ! - Booba

Dans le rap, il y a autant de bons auteurs que dans la littérature française. A chacun son style, sa marque de fabrique. Pour autant, l'attachement à l'écriture est propre à l'ancienne génération. Les plus jeunes accordent bien souvent plus d'importance à la musique et à l'efficacité qu'à l'exercice pur de l'écriture. Parmi les rares qui semblent avoir gardé l'héritage des Oxmo Puccino Lino, Kery James, Youssoupha, il y a le très populaire Nekfeu.

J’suis Verlaine avec des grillz, j’suis Baudelaire en Off-White. Le premier des perdants n’est rien d’autre que le deuxième, les gens ne naissent pas mauvais nan, ils le deviennent - Dinos

Ils racontent

Mc Solaar

Christian Béthune , auteur de Une esthétique hors la loi

, auteur de Une esthétique hors la loi Daphné Weil , directrice associée de Demolition et Daylight et manageuse de Lino

, directrice associée de Demolition et Daylight et manageuse de Lino Lino , membre du groupe Arsenik

, membre du groupe Arsenik Fuzati , rappeur

, rappeur Chilla , rappeuse

, rappeuse Aurore Vincenti , Auteure et linguiste

, Auteure et linguiste Oumar Samaké , Producteur et fondateur du label SPKTAQLR

, Producteur et fondateur du label SPKTAQLR Henri Jamet , directeur artistique de Believe Digital

, directeur artistique de Believe Digital Cut Killer , DJ et producteur

, DJ et producteur Cédric Morgan , directeur artistique québécois

, directeur artistique québécois Myriam Fehmiu , présentatrice de l'émission Rapophonie sur Radio Canada

, présentatrice de l'émission Rapophonie sur Radio Canada Akro, du groupe Starflam

Dans cette émission vous entendrez

Oxmo Puccino & Dany Dan - A ton enterrement

- A ton enterrement Diam's - Si c'était le dernier

- Si c'était le dernier MC Solaar - Caroline

- Caroline Lino - Au jardin des ombres

- Au jardin des ombres Booba - Illégal

- Illégal Rohff - En mode 1

- En mode 1 Aya Nakamura - Pookie

- Pookie Nekfeu - Plume

- Plume Loco Locass - Langage toi

- Langage toi Starflam - L'Amour Suze (feat. Arno)

Une série en 9 épisodes des médias francophones publics proposée par Eric Metzger et Quentin Margot avec Juliette Fiévet, Réalisé par Jérôme Chélius