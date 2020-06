C'est à la fin des années 70, alors que le disco et funk règnent en maître sur les pistes de danse, qu’apparaît un nouveau mouvement qui va marquer l'histoire de la musique contemporaine : le hip hop.

Ce courant inédit voit le jour dans les ghettos noirs New-yorkais à travers plusieurs disciplines artistiques : la danse, le rap, le graffiti et le "DJing". Les divers protagonistes de cette culture émergente s'organisent telle une grande nation que l'un de ses leaders, le DJ Afrika Bambaataa, nommera la Nation Zulu. Leur mot d'ordre :

Peace, Love, Unity and Having fun

Aux côtés d'autres pères fondateurs, tel que Grandmaster Flash, DJ Cool Air ou Kurtis Blow, la jeunesse des quatre coins du monde épouse cette culture tout en s'amusant, en créant son propre style vestimentaire, ses codes linguistiques et surtout... un état d'esprit qui se fera le haut-parleur de la voix du peuple.

On pouvait faire du rap d'une manière directe. Avec une feuille, un stylo et un rythme, on pouvait s'exprimer - Akhenaton