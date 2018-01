L’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire de la Belgique qui dure depuis 32 ans.

Ce croquis policier non daté, publié le 2 juin 2010 par la police fédérale de Belgique, montre un portrait d'un des membres présumés du gang des «tueurs du Brabant». © AFP / HO/Belgian Federal Police

Il a fallu attendre 32 années pour que de nouveau, la Belgique, ainsi que les familles des 28 personnes mortes et des 40 blessés dans la folie de ces tueurs, espèrent de nouveau comprendre ce qu’il s’est passé entre 1982 et 1985, lors d’une série de braquages et de cambriolages qui ont plongé le pays dans la psychose.

32 années, à s’interroger sur l’identité de cette bande, sur ses mobiles, sur ses soutiens.

32 années, à imaginer tous les scénarios possibles allant des tueurs psychopathes à l’Opus Dei, de la piste de prédateurs mafieux à un groupuscule d’extrême droite.

32 années, à tenter de justifier les errements de l’enquête, à panser les plaies au sein de l’Etat avec la mise en place de deux commissions d’enquête parlementaire.

32 années enfin, à attendre qu’un jour quelqu’un ose parler.

Ce jour, certains pensent qu’il est arrivé en mai 2015 quand, sur son lit de mort, un ancien gendarme aurait confié à son frère être le géant de la bande du Brabant. Ce témoignage a été livré à la presse, le lundi 23 octobre 2017. Depuis cette date, chaque jour de l’autre côté de la frontière, dans les salles de rédactions, on interroge de nouveau les témoins de ces massacres, on fouille les archives à la recherche d’un entretien oublié, d’une piste qu’on n’avait pas voulu suivre à l’époque qui pourrait confirmer les propos de cet homme.

Nous avions prévu de vous raconter l’histoire des tueurs fous du Brabant quelques semaines avant ces révélations, le dossier était titanesque, les pistes multiples, les preuves infimes… Le but ici n’est pas de lever le voile sur les secrets de cette affaire mais, à la lumière des dernières révélations, d’établir un récit pour comprendre ce qui s’est passé, de revenir sur certaines impasses de l’enquête judiciaire et enfin d’expliquer pourquoi la confidence d’un ancien gendarme est peut-être la clé de ce mystère.

Vidéo INA :

Invité Gérard Rogge

Gérard Rogge, l’un des journalistes de la RTBF qui a suivi dès le début des années 80, l’histoire de ces tueurs.

Ressource:

L'histoire vraie des tueurs fous du Brabant de Michel Leurquin et Patricia Finné, préfacé par Julien Sapori -La Manufacture de Livres, 2012

Programmation musicale: