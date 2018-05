Le 20 avril 1999 dans un lycée près de Denver, une fusillade "mission-suicide" relance le débat sur la vente libre d'armes à feu. Son nom est resté dans toutes les mémoires: Columbine !

Tom Mauser tenant une affiche représentant son fils Daniel, qui a été tué dans des tirs de sang à Columbine High School à Littleton, en signe de protestation devant la convention de la NRA © Getty / Allan Tannenbaum/The LIFE Images Collection

Cette émission est une rediffusion du 10 décembre 2015. Nous recevions alors en partenariat avec Libération le journaliste Johan Hufnagel. Avec lui nous revenions sur l’écho de cette histoire et le débat encore vif des armes aux Etats-Unis. Vous pouvez le ré/écouter ici

Notre nouvel invité Didier Combeau

Didier Combeau est politologue, spécialiste des Etats-Unis, chercheur associé à l'Institut des Amériques. Il est l'auteur notamment des livres

Polices américaines qui vient de paraître chez Gallimard et Des Américains et des armes à feu : démocratie et violence aux Etats-Unis (Belin, 2007).

Vidéo INA :

Chansons diffusées

Muse, Sunburn

Foals, Mountain at my gates

Sopico, Arbre de vie