“L’art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité.” Les deux personnages dont nous allons vous raconter l’histoire aujourd’hui dans Affaires Sensibles sont l’illustration même de cette sentence de Picasso. Invité Harry Bellet auteur du livre “Faussaires illustres” qui vient de paraître chez Actes Sud

Fernand Legros, marchand d’art de génie, et Elmyr de Hory, peintre qualifié en son temps de plus grand faussaire du XXe siècle sont en effet des as de la tromperie artistique. Dans les années 1960, ils sont au cœur d’une escroquerie retentissante dans le monde de l’art.

Le premier, figure grandiloquente et flamboyante, a fait fortune en vendant des toiles de maîtres par lots entiers à de riches américains. Le second, peintre doué mais pas très inspiré, s’est fait une spécialité de « peindre » à la manière de… Modigliani, Picasso, du bout de son fusain et de son pinceau il a probablement enrichi la production des plus grands.

Des faux ? Cela reste à prouver. Car Fernand Legros, le marchand, avait mis au point une astuce presque imparable : chacune de ses toiles disposait de plusieurs certificats d’authenticité délivrés par les familles des artistes, parfois par les peintres eux-mêmes, et par les plus grands experts de la place de Paris.

Cette affaire offre un éclairage particulièrement éloquent sur la société mondaine des années 1960-1970 et sur les pratiques d’un marché de l’art en plein boom.

Legros, De Hory, deux mythomanes patentés qui posent la question de la frontière entre le rêve et la réalité. Le roman de leurs vies est en effet aussi faux que leurs toiles. Le récit que vous allez entendre risque d’ailleurs de colporter quelques fruits de leur imagination et entorses à la réalité.

Harry Bellet est journaliste au service culture du journal Le Monde, auteur du livre Faussaires illustres (paru en octobre chez Actes Sud) et du documentaire La vie extraordinaire de Fernand Legros, roi des Faussaires, réalisé par Laurent Bergers, produit par Froggies Media et France télévisions, en 2017.

