Aujourd’hui dans Affaires sensibles : l’histoire d’un président et de sa famille qui dirigent leur pays d’une poigne de fer le jour… pour mieux le piller à la tombée de la nuit ! Le clan Sassou-Nguesso et la République du Congo. Invité le journaliste Xavier Harel qui enquête depuis plus de 15 ans sur ce dossier.

Le président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso © Getty / Mikhail Metzel

Cette affaire – dont vous avez peut-être entendu le nom cité dans un autre scandale, celui des Biens Mal Acquis – c’est celle du clan Sassou-Nguesso ! Une famille d’autocrates – sans scrupules et sans vergogne – emmenés par leur chef, Denis – un homme qui s’est intronisé président par la force et qui règne depuis plus de 30 ans sur la destinée de la République du Congo !

Sur place à Brazzaville et à Pointe Noire – telle une véritable mafia – les membres du clan Nguesso ont fait main basse sur toutes les richesses du pays. Tour à tour, ils ont usé et abusé des privilèges de leurs titres ou de leurs fonctions ! Pire, ils ont utilisé – et utilisent encore – les moyens de l’État congolais pour servir leurs propres intérêts et enfin – comme si cela ne suffisait pas – ils ont aussi détourné des sommes d’argent considérables en se servant dans les caisses publiques !

D’après les enquêteurs français, ce serait ainsi plus de 100 millions d’euros qui aurait été ainsi dérobés par Denis Sassou-Nguesso et sa famille : au détriment du peuple congolais – dont rappelons-le 80% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté ! Et dont l’économie est chaque année sauvée de la banqueroute par les aides du Fond Monétaire International et celle de la France !

Alors, comment en est-on arrivé à une telle situation ? Pourquoi le nom de Denis Sassou Nguesso et sa famille revient-il avec insistance dans l’affaire dite « des biens mal acquis » ? Et de quelles preuves dispose-t-on aujourd’hui contre eux ?

Invité Xavier Harel

Après le récit notre invité : le journaliste Xavier Harel. Voilà plus de 15 ans qu’il enquête sur ce dossier. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet dont le dernier est une bande dessinée « L’argent fou de la françafrique : l’affaire des biens mal acquis » (dessins de Solé) paru en 2019 aux éditions GLÉNAT.

