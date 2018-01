Au mois de juin 1962 – en pleine nuit – trois détenus s’échappent du pénitencier le plus surveillé des Etats-Unis...

Un gardien de prison devant un trou dans la cellule de Frank Morris à travers laquelle lui et John et Clarence Anglin se sont échappés. © Getty / Denver Post

Leur plan était parfait. Leur évasion imparable !

Humilié et discrédité, la justice américaine se lance à leur trousse. Une chasse à l’homme s’engage dans la région de San Francisco et aux quatre coins du pays…

Mais malgré tous ces efforts, on ne retrouvera jamais la trace de Franck Morris et des frères Clarence et John Anglin !

Aujourd’hui encore, personne ne sait ce que ces trois hommes sont devenus. Ni-mêmes s’ils ont survécu à leur incroyable évasion du rocher d’Alcatraz !

Une chose est sûre leur histoire fascine le grand public… Au point qu’en 1979, Hollywood réalisera un film sur cette aventure avec l’acteur Clint Eastwood dans le rôle principal !

Plus récemment – à l’automne 2015 – une photo parue dans la presse montrait deux des évadés au Brésil : enfin, s’il s’agit bien d’eux, ils coulent des jours heureux et tranquilles. La piste n’a jamais abouti… Et la légende autour des « évadés d’Alcatraz » continue d’alimenter les théories les plus folles…

Avec elle, la célèbre prison californienne est devenue un mythe. Un lieu de fascination que des millions de personnes viennent visiter chaque année…

Invité Thomas Snégaroff

Thomas Snégaroff est journaliste à Francetvinfo spécialiste de l’histoire américaine. Son dernier livre Géopolitique des États-Unis, co-écrit avec Alexandre Andorra est paru aux éditions des PUF en 2016.

