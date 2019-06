Aujourd'hui dans affaires sensibles, la disparition de l’Airbus d’Air France reliant Rio de Janeiro à Paris, il y a tout juste dix ans. Invités Simon Kessler et Fabrice Gardel réalisateurs du documentaire AF 447, la traque du Rio Paris, consacré à cette histoire.

Alain Bouillard, enquêteur responsable de l'enquête de sécurité sur le vol Air France 447 du Bureau d'enquête et d'analyse de la sécurité de l'aviation civile (BEA), lors d'une conférence de presse sur les boîtes noires le 12 mai 2011 © AFP / MEHDI FEDOUACH

Le 1 juin dernier marquait les 10 ans de la disparition de l'Airbus d’Air France qui reliait Rio de Janeiro à Paris.

Ce crash dans lequel 228 personnes ont péri, est la plus grande catastrophe aérienne de l’histoire de la compagnie française.

Durant plus de 2 ans les raisons de cet accident restent inconnues. Disparu au beau milieu de l’océan atlantique, dans une zone où les profondeurs atteignent parfois les 6000 mètres, la recherche de l’avion est un véritable défi.

Pour pouvoir donner une explication aux familles de victimes, mais aussi pour permettre à la sécurité aérienne de ne plus faillir, les enquêteurs chargés de retrouver l’épave et ses précieuses boîtes noires se lancent dans une opération longue et périlleuse. Cette quête d’une nécessaire recherche de la vérité sera marquée par d’improbables rebondissements, d’impensables maladresses mais aussi un dénouement que finalement plus personne n’osait espérer. Un tragédie qui encore aujourd’hui n’en finit plus de faire parler.

Invités Simon Kessler et Fabrice Gardel

Simon Kessler et Fabrice Gardel, ils sont les réalisateurs du documentaire AF 447, la traque du Rio Paris, consacré à l’histoire de cette longue recherche. Ce film de 90 minutes sera diffusé le 6 juin à 22H25 sur Planète+ et en accès sur mycanal. Il est coproduit par Galaxie et ECPAD.

Fabrice GARDEL (à gauche) et Simon KESSLER © Radio France / Valérie Priolet

