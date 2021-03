Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’histoire d’un match de foot légendaire qui s’est déroulé à Kiev en Ukraine, occupée par les Nazis, pendant la Seconde guerre mondiale.

En août 1942, l’Ukraine est occupée par les soldats de l’Allemagne nazie. A Kiev, la capitale ukrainienne, la vie reprend peu à peu son cours après une année d’occupation. L’opéra rouvre ses portes et un championnat de football est même organisé. De quoi divertir un peu les habitants de cette ville qui subissent depuis des mois la faim, la misère et l’horreur des massacres. Depuis juin 1941, les nazis terrorisent toute l’Europe de l’Est avec les Einsatzgruppen, des commandos de la mort qui massacrent et assassinent tous les opposants désignés du IIIème Reich : juifs, tsiganes, communistes et soviétiques. C’est dans ce contexte qu’un match de foot va prendre une importance qui dépasse largement le seul enjeu sportif. Le 6 août 1941, la Flakelf, une équipe composée de militaires allemands de la Luftwaffe, affronte le FC Start, qui regroupe principalement des footballeurs ukrainiens qui jouaient au Dynamo de Kiev avant la guerre. Les Ukrainiens s’imposent sur un score sans appel : 5-1. Les Allemands, humiliés, réclament une revanche.

Trois jours plus tard, nouveau match entre les deux équipes. A la mi-temps, les nazis préviennent les Ukrainiens : « Si vous gagnez, vous serez tous tués ». La rencontre devient alors « le match de la mort ». Une nouvelle fois, les Ukrainiens gagnent la rencontre. Au coup de sifflet final, c’est la mort qui les attend

