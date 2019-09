Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, le récit des attentats qui ont frappé Londres en juillet 2005. Invité Jean-Marc Four, journaliste, alors envoyé spécial permanent à Londres pour Radio France, il dirige actuellement la rédaction de l’information internationale.

Une femme blessée victime de l'explosion est aidée à la station de métro "Aldgate Station", le 7 juillet 2005 à Londres © AFP / AFP

Moins de quatre ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, c’est la capitale du Royaume-Uni qui est la cible du terrorisme islamiste. Et, une nouvelle fois, un même nom derrière ces attaques :Al Qaïda.

Malgré la destruction de sa base arrière en Afghanistan par les Américains et ses alliés, Al Qaïda parvient à poursuivre sa politique de terreur. Et partout dans le monde, de jeunes musulmans sont sensibles à la propagande de cette organisation terroriste qui appelle à livrer bataille contre l’Occident.

Au début des années 2000, Al Qaida et son chef Oussama Ben Laden revendiquent chaque année de nouveaux attentats : Bali, Casablanca, Istanbul et Madrid, le 11 mars 2004. Avec 191 morts, c’est l’attentat le plus meurtrier perpétré en Europe occidentale au 21ème siècle.

Un peu plus d’un an plus tard, l’Europe est une nouvelle fois touchée à Londres : 56 morts, et plus de 700 blessés. Cette fois-ci, il s’agit de l’attentat le plus meurtrier dans l’histoire du Royaume-Uni, qui a pourtant connu de nombreuses années de terrorisme avec l’IRA : l’Armée Révolutionnaire Irlandaise.

Dès 2004, tout le Royaume-Uni se prépare à être touché par le terrorisme islamiste. Oui, mais les Britanniques ne s’attendent pas à être attaqués par quatre kamikazes nés et élevés en Angleterre. Cet attentat djihadiste, le premier sur le sol du pays, va profondément ébranler la société multiconfessionnelle britannique et ses valeurs.

