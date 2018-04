Troisième volet de la semaine spéciale humour avec la rediffusion de l'émission sur les caricatures de Mahomet et un nouvel invité: "Z", dessinateur blogueur tunisien membre de Cartooning for peace.

Philippe Val présentant un numéro de Charlie Hebdo avec une caricature de Mahomet © Getty / Thomas SAMSON/Gamma-Rapho

Cette émission est une rediffusion du mardi 10 février 2015, nous recevions alors Daniel Leconte , producteur, réalisateur et journaliste, l’auteur du documentaire C'est dur d’être aimé par des cons , qui revient sur le procès contre Charlie Hebdo. Vous pouvez le réécouter ici.

Nouvel invité "Z"

Aujourd'hui nous accueillons "Z" dessinateur et blogueur tunisien, membre de l'ONG Cartooning for peace (les dessins pour la paix). Son histoire nous questionne justement sur la liberté de la presse, sur le traitement de la politique et du fait religieux dans un pays arabe.

Vidéo Ina

Évocation de la polémique autour de la publication de nouvelles caricatures de Mahomet par le journal Charlie Hebdo alors qu'il y a déjà beaucoup de tensions dans le monde musulman.

