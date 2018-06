En Irlande, de 1922 à 1996 des milliers de femmes sont enfermées de forces dans des couvents victimes du puritanisme de l'Eglise Catholique. Il y a une semaine, ce pays autorisait enfin l'avortement. Invitée Nathalie Sebbane spécialiste qui prépare une monographie sur les Magdalen Laundries.

Une vue de l'ancien site des Soeurs de la Charité Magdalene Laundry à Donnybrook, le 7 mars 2017, à Dublin, Irlande. © AFP / Artur Widak / NurPhoto

Il y a une semaine, le 25 mai 2018, l'Irlande a dit "oui" à l'avortement. Un référendum attendu, un moment historique : plus de 50 ans après son voisin britannique, les femmes irlandaises vont avoir le droit de choisir. Et dire une fois pour toute "non" au poids d'une religion conservatrice et rétrograde. Depuis toujours, elles en étaient les premières victimes -le calvaire des Magdalene Sisters en témoigne.

Cette émission est une rediffusion du 30 octobredernier. Nous recevions alors Nathalie Sebbane Maîtresse de conférences en Civilisation britannique et études irlandaises à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, elle nous fait l'honneur de revenir aujourd'hui.

