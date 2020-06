Aujourd'hui dans Affaires sensibles la légende noire d’Hollywood : l’histoire du tournage des Désaxés en est l’un des plus célèbres. Invité le journaliste et critique Serge Toubiana, ancien directeur des Cahiers du Cinéma et de la Cinémathèque française.

L'actrice et chanteuse, Marilyn Monroe sur le tournage de "The Misfits" ("Les Désaxés"), le film de John Huston, Nevada, 1960. © Getty / Ernst Haas

