Quatrième épisode de notre semaine consacrée à l’humour : Place aujourd’hui à une révolution comique et médiatique, un trublion insaisissable et engagé, Jamel Debbouze.

1990. A la télévision comme dans les théâtres, l’humour n’est jamais (ou si peu) d’origine maghrébine, africaine, asiatique. L’humour est blanc, généralement masculin, et les minorités sont absentes des plateaux et des planches. Dans les journaux télévisés, en revanche, les jeunes de banlieue, noirs et arabes en tête, ont déjà trouvé le rôle qui leur sera durablement assigné : émeutiers, brûleurs de voiture, violeurs des caves.

C’est dans ce contexte, qu’un tout jeune homme va faire une entrée fracassante : Jamel Debbouze. Le jeune humoriste vient de banlieue justement, et ses parents sont marocains. Arabe, banlieusard, musulman, mais surtout Français, Jamel, comme on l’appelle affectueusement, va donner une visibilité nouvelle aux minorités et aux jeunes de banlieue, tout en renouvelant les formes et les thèmes de l’humour, sur fond de tensions sociales.

Des Yvelines à Canal +, du stand-up américain au festival de Cannes, retour sur le parcours singulier et incisif de Jamel Debbouze, un humoriste pas comme les autres, qui a contribué à changer notre façon de rire et de regarder la télé.

Invitée Samia Orosemane

Samia Orosemane est humoriste, elle se produit actuellement au théâtre de l’Apollo à Paris, les vendredis, samedis et dimanches. Elle est aussi l’auteur de Femmes de couleur, publié en 2018 chez First éditions.

