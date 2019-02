Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’histoire de l’affaire Air cocaïne, ou comment un groupe de Français aurait tenté d’importer des centaines de kilos de drogue en provenance des Caraïbes. Invité Jérôme Pierrat, journaliste indépendant et auteur de "L’affaire Air cocaïne, mafia et jets privés" paru au Seuil en 2015.

Des unités anti-drogue dominicaines devant 700 kg de cocaïne à SAINT-DOMINGUE © AFP / ERIKA SANTELICES

Le 19 mars 2013, alors qu’ils s’apprêtent à décoller de l’aéroport de Punta Cana en République dominicaine, quatre Français sont arrêtés par les unités de la section anti-drogue à bord d’un jet privé avec 26 valises contenant 700 kilos de cocaïne.

Condamnés à 20 ans de prison par la justice dominicaine, ces quatre Français dénoncent un coup monté. En France, une enquête est lancée et les commanditaires présumés de ce vol en jet privé sont arrêtés et incarcérés. On retrouve parmi eux un jet-setteur et un caïd de banlieue.

A travers cette affaire Air cocaïne, nous allons explorer l’univers de l’aviation d’affaires, ce monde où des hommes se déplacent de pays en pays en jet privé sans être réellement contrôlés par la douane ou la police. Argent liquide, or, œuvres d’art ou drogue, tout peut se transporter discrètement en jet privé.

C’est aussi l’histoire d’une drogue, la cocaïne, produite en Amérique du Sud, et envoyée massivement en Europe par tous les moyens depuis le début des années 2000 pour écouler un stock en constante augmentation.

Cinq ans après les faits, onze personnes sont renvoyées devant la cour d’assises spéciale d’Aix-en-Provence. Ils seront jugés à partir du 18 février prochain. Notre récit est basé sur leurs témoignages faits à la justice et aux journalistes.

Jérôme PIERRAT © Radio France / Valérie Priolet

Jérôme Pierrat est journaliste indépendant, il a écrit une douzaine d’ouvrages sur le milieu du grand banditisme et le trafic de stups et entre-autres "L’affaire Air cocaïne, mafia et jets privés" paru au Seuil en 2015. Il a également réalisé plusieurs documentaires.

Ressources complémentaires

livre : Extra pure voyage dans l'économie de la cocaïne, Roberto Saviano, Gallimard, 2014

film : _Trafics -Les Routes de la cocaïne_de Julien Johan et Frédéric Ploquin, Réalisation Julien Johan, Production Compagnie des Phares et Balises, 2018

