L’histoire hallucinante de Shin Sang-Ok et Choi Eun-Hee, une actrice et un cinéaste sud-coréen mariés et divorcés, kidnappés en 1978 à Hong Kong par les sbires de Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen, le père du dictateur actuel, Kim Jong-Un, plus préoccupé lui par l’obtention de la bombe atomique que par le cinéma.

Photo prise le 10 octobre 2010, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Il et son fils Kim Jong Un pendant un défilé militaire. © Getty / Kyodo News

C'est donc l’histoire d’un enlèvement de deux stars de la Corée du Sud dans le but tout simplement de créer de toutes pièces un cinéma nord-coréen et satisfaire la passion et les rêves du leader de Pyongyang.

Huit ans de prison, de tortures, de lavage de cerveau, de cinéma forcé avant que Shin Sang-Ok et Choi Eun-Hee ne réussissent à s’échapper et à s’exiler.

Car dès la fin des années 70 la Corée du nord a fait du rapt une industrie locale. Si l’histoire est à peine croyable, elle est pourtant vraie. Pendant plusieurs années, le régime nord-coréen a fait enlever des centaines de ressortissants de pays voisins et même européens afin de former ses espions aux langues et cultures étrangères ou pour voler des identités.

La Corée du nord appelée « le royaume ermite », prise en tenaille entre les empires chinois, japonais et russe, s’est refermée totalement sur elle-même. Cette situation l’a souvent conduite à des extrêmes, des surenchères comme aujourd’hui avec les lancements de missile et les menaces nucléaires.

Alors ce pays, et surtout la dynastie des Kim qui dirigent le pays de père en fils depuis trois générations, sont-ils fous ?

Extrait du scénario

Tube de l'année 1986 – In the army now, de Status Quo.

Agent spécial Peter … : Vous disparaissez le 22 janvier 1978...

Choi Eun-Hee : J'ai été enlevée.

Agent spécial Peter … : À l'hôtel Furuma où vous êtes descendue, tout paraît normal dans votre chambre, rien n'a été touché, les bagages, les vêtements, les objets personnels, les produits de beauté sont dans la salle de bains... Tout semble indiquer une disparition soudaine.

Choi Eun-Hee : J'ai été enlevée !

Shin Sang-Ok : Choi, je t'en prie...

Agent spécial Peter … : Dès le lendemain, le journal Oriental Daily News titre en première page, Le mystère de l'actrice disparue, c'est beau comme du Arthur Conan Doyle... Et puis plus rien jusqu'au 13 février... Là, les collègues de Hong Kong localisent l'appartement de Lee Sang-Hi, votre guide... Bien sûr, l'oiseau a quitté le nid mais ils trouvent un billet d'avion de la compagnie Nord-Coréenne et un scénario intitulé Woman slave ship, scénario signé par Shin Sang-Ok...

Shin Sang-Ok : Je ne savais pas...

Agent spécial Peter … : Les indices relevés accréditent la thèse de l'enlèvement...

Choi Eun-Hee : Il vous a fallu quinze jours pour arriver à cette conclusion !

Agent spécial Peter … : Je vous rappelle, madame, que nous n'étions pas en charge de l'enquête.

Agent spécial Jessica … : La présence de ce scénario pourrait laisser supposer que la véritable cible est monsieur Shin Sang-OK... Et que vous, madame, on vous aurait utilisée comme un appât.

Shin Sang-Ok : C'est ce qui s'est passé...

Choi Eun-Hee : Nous l'avons appris de la bouche même de Kim Jong-il.

Agent spécial Peter … : Et ça a marché... Puisque monsieur est arrivé à Hong-Kong très peu de temps après votre enlèvement... Vous étiez divorcés, à l'époque ?

Shin Sang-Ok : Oui...

Agent spécial Peter … : Et vous aviez refait votre vie... Je n'aime pas cette expression, comme si on pouvait refaire sa vie... À la rigueur, on continue... Avec d'autres personnes, dans d'autres endroits... À l'envers de ce qu'on faisait avant...

Agent spécial Jessica … : Peter, on n'est pas dans un cours de philo...

Agent spécial Peter … : Bref, vous aviez refait votre vie, excusez-moi pour l'expression mais je n'ai rien d'autre dans le magasin, avec une jeune comédienne de 25 ans... Et qui avait 25 ans de moins que vous...

Shin Sang-Ok : Est-ce que ces précisions sont utiles ?

Agent spécial Peter … : Ce ne sont pas des précisions, ce sont des faits. Cette jeune femme se nomme Oh Su-mi. Question : Pourquoi quitter les bras douillets de votre compagne pour aller vous jeter dans la gueule du loup, à Hong-Kong, à la recherche de votre ex-épouse ?

Shin Sang-Ok : Parce que c'est Choi... La mère de mes deux enfants...

Agent spécial Peter … : Vous parlez de qui ?

Shin Sang-Ok : Pardon ?

Agent spécial Peter … : Oh Su-Mi... Avec qui vous avez eu deux enfants ou Choi Eun-Hee... Avec qui vous avez adopté deux enfants ?

Shin Sang-Ok : Vos questions sont dégueulasses !

Choi Eun-Hee : Vous êtes ignoble !

Agent spécial Jessica … : (Elle décroche le téléphone) Allô, le poste de garde, passez-moi le chef de poste, oui bonjour sergent, envoyez-moi deux MP le plus vite possible, salle 308, troisième étage... C'est pour raccompagner deux personnes à l’extérieur... C'est ça, à l’extérieur de l'ambassade... (Elle raccroche).

Choi Eun-Hee : Vous n'allez pas faire ça ?

Agent spécial Jessica … : Si...

Invitée Juliette Morillot

Juliette Morillot, coréanologue © Radio France / Valérie Priolet

Coréanologue, Juliette Morillot a co-écrit avec Dorian Malovic, La Corée du Nord en 100 questions. Le livre vient tout juste de reparaître aux éditions TEXTO/ Tallandier. Juliette Morillot a été professeure à l’université nationale de Séoul et directrice de séminaire sur les relations intercoréennes à l’École de guerre de Paris. Elle est également ancienne rédactrice en chef adjointe d'Asialyst. Elle rentre d'un nouveau séjour à Pyongyand.

Historienne et romancière, elle a aussi publié sur la Corée :

Autre ressource à signaler: Histoire de la Corée, des origines à nos jours de Pascal Dayez-Burgeon, là encore chez Tallandier, dans une nouvelle édition TEXTO qui fête ses 10 ans.

Le scénariste Philippe Touzet

Philippe Touzet, auteur de théâtre © Radio France / Valérie Priolet

Philippe Touzet est un auteur de théâtre. La plupart de ses pièces sont éditées et ont fait l'objet de représentations en France et à l'étranger. Il est également président des Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T), organisation professionnelle qui regroupe une grande partie des autrices, auteurs de théâtre français et francophones. Membre de la commission Théâtre du Centre National du Livre et il enseigne le théâtre à Sciences-Po, Paris. Il a écrit plusieurs fictions radiophoniques pour Radio France. (Parmi ses derniers scénarios, pour les fictions d'Affaires sensibles: Star Wars, la naissance d'un mythe ,1988, les accords de Matignon, Pierre Mendès France et le visiteur du soir ou Audiard/Lautner - Dans la cuisine des Tontons flingueurs )

