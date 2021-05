En janvier 2006, à Porto Vecchio, en Corse, Mounir El Moussaoui, 16 ans, disparaît. Il habite à Pifano, le quartier le plus pauvre de la ville, et les recherches de la gendarmerie et de ses proches ne donnent rien. Jusqu’à ce qu’il soit retrouvé deux ans plus tard, enterré dans une forêt au-dessus de la ville.

Porto Vecchio © AFP / GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR

L’affaire Mounir El Moussaoui a inspiré un film de Thierry de Peretti, Les Apaches, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2013. “Les Apaches”, comme ces jeunes délinquants qui faisaient planer sur le Paris de la Belle époque une ambiance de western. Les Apaches de Porto-Vecchio, c’est une Corse qu’on ne connaît pas. Ce n’est ni la Corse du tourisme, ni celle des bandits., mais celle écrasée entre les deux. Celle que les vacanciers croisent sur le chemin de la plage sans la regarder. C’est la Corse jeune et pauvre, la Corse des invisibles.

Un récit documentaire de Romain Weber

Invité :

Paul Ortoli, correspondant du Monde en Corse

Programmation musicale :