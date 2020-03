Aujourd’hui dans Affaires Sensibles l'histoire d'une jeune femme, Béatrice Saubin, condamnée à mort pour trafic de drogue par le gouvernement malaisien le 18 Juin 1982. Invitée Maitre Karen Berreby, l’une de ses avocates à l’époque de son emprisonnement et son amie.

10 octobre 1990 Béatrice Saubin arrive à Paris avec ses avocats Paul Lombard et Karen Kerreby après avoir passé 10 ans en prison en Malaisie pour trafic de drogue. © Getty / Patrick Durand

Nous sommes au début des années 80. Béatrice a 20 ans. C’est une jolie jeune femme un peu paumée, qui ressent très fortement un besoin d’ailleurs.

Abandonnée par son père à la naissance, puis par sa mère, elle ne supporte pas la vie étriquée que lui offre sa grand-mère. Elle est à l’étroit dans ce petit village de l’Aube : Romilly-sur-Seine.

C’est trop gris, trop terne ; Béatrice, elle, voit sa vie en cinémascope.

Alors à 16 ans elle largue les amarres, sort du cadre d’une vie tracée trop droite : elle part ; au plus loin pour quitter l’attendu, parcourir le monde, déguerpir pour remplir un vide. Béatrice est à la recherche d’elle-même, de tout ce qui pourra combler son manque d’amour.

Béatrice est une comète : elle a grandi sur un coin d’existence, puis, un jour, elle s’est détachée et a filé, sans objectif défini, en suivant simplement la trajectoire dessinée par sa courbe, auréolée de mille paillettes qui font de sa présence une énigme.

Mais, à 20 ans, Béatrice n’est qu’à l’orée de sa vie d’adulte ; Et les mondes qu’elle traverse ne sont pas aussi bucoliques qu’elle l’imagine. Ailleurs, la vie est construite d’autres entités, qui ont leurs propres codes, leurs propres valeurs. Pas forcément hostiles, mais pas toujours bienveillants.

Alors, quand 4 ans après le début de ses aventures portées par la fougue de sa jeunesse, Béatrice est condamnée à mort pour trafic de drogue par le gouvernement malaisien, c’est le choc !

Comment en est-elle arrivée là ? Comment l’innocence faite femme a-t’elle pu entrer en culpabilité ?

Invitée Maître Karen Berreby

Pour tenter de percer ce mystère, nous recevons aujourd’hui Maître Karen Berreby, l’une de ses avocates à l’époque de son emprisonnement. Un lien affectif s’est créé entre les deux jeunes femmes en plus d’une correspondance régulière, de contacts constants et d’une dizaine de rencontres en Malaisie. Béatrice Saubin est rentrée en France en 1990, avec son avocate, après dix ans de détention en Malaisie. Béatrice Saubin a sombré dans la dépression, l’anorexie et tenté de suicider à plusieurs reprises, avant de décéder d'une crise cardiaque le 2 novembre 2007 à l’âge de 48 ans.

