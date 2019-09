Affaires sensibles revient aujourd'hui sur l'attentat de la rue des Rosiers le 9 août 1982 à Paris. 37 ans après, un pacte secret aurait uni l'un des services du renseignement français au groupe terroriste responsable de cette tuerie... Invité le journaliste du Parisien Vincent Gautronneau.

Rue des Rosiers après l'attaque du restaurant juif Jo Goldenberg le 9 août 1982 à Paris par des hommes armés qui ont lancé une grenade dans le restaurant et tiré sur des clients avec des mitrailleuses, tuant 6 personnes et blessant 22 autres. © AFP / Jacques DEMARTHON

Vincent Gautronneau est reporter au service police/justice au quotidien Le Parisien et co-auteur avec Jérémie Pham-Lê d'un article paru le 8 août dernier intitulé "Attentat des la rue des Rosiers : le pacte secret passé avec les terroristes".

Et en ce mois d’août 2019, un article dans le Parisien écrit par deux journalistes Vincent Gautronneau et Jeremie Pham-Lê, relance l’affaire en délivrant une information sur des accords passés entre nos services secrets et Yves Bonnet ancien patron de la DST et des membres du groupe Abou Nidal. Accords qui posent une question très sensible et très actuelle, peut-on négocier avec des terroristes et des criminels ?

Vincent GAUTRONNEAU © Radio France / Valérie Priolet

Mais revenons au 9 aout 1982 et cette histoire, celle d’une fusillade en plein cœur de la capitale. Celle d’un acte terroriste à visage découvert, antisémite, abjecte, au bilan dramatique : 6 morts et 22 blessés... Certains traumatisés, amputés ou paralysés à vie.

Cette émission est une rediffusion du 15 avril 2015. Nous recevions alors Maître Georges Moréas, avocat au barreau de Paris, ancien commissaire de Police à la Brigade de Répression du Banditisme.

