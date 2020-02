Dans Affaires Sensibles aujourd'hui: le duel entre François Mitterrand et Michel Rocard ; Invités Laurent Joffrin directeur de Libération, notre partenaire et Éric Civanyan metteur en scène de L'opposition Mitterrand VS Rocard actuellement au théâtre de l’Atelier.

Le président François Mitterrand et son premier ministre Michel Rocard lors de la conférence de presse du président polonais Wojciech Jaruzelski le 9 mars 1990 à Paris © Getty / Daniel Simon/Gamma-Rapho

Une passe d’arme politique exceptionnelle qui dure plus de 20 ans. Une histoire qui commence sur les rangs de l’opposition socialiste pour se finir au sommet de l’État !

Laurent Joffrin directeur du quotidien Libération

et Eric Civanyan est le metteur en scène de L'OPPOSITION MITTERRAND VS ROCARD actuellement au théâtre de l’Atelier :

Cette émission est une rediffusion du 13 septembre 2016. Nous recevions alors l’historien Michel Winock. Pour retrouver l'entretien et les ressources documentaires, cliquez ici.

