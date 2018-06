C'est l’histoire d’un adultère et d’une démocratie américaine qui perd la tête; nous sommes en 1998 quand naît ce scandale politico-médiatique à la Maison Blanche. Invité notre confrère Philippe Reltien qui était correspondant à Washington pour Radio France de 1990 à 2001.

Une photo montrant Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison Blanche, rencontrant le président Bill Clinton, présentée comme preuve dans les documents de l'enquête Starr et publiée par le comité judiciaire de la Chambre le 21 septembre 1998. © Getty / Getty Images/Hulton Archive

Une jeune stagiaire prétend avoir eu une relation amoureuse et consentie avec le président des Etats-Unis, Bill Clinton. L’intéressé nie fermement et le jure sous serment. Mais les preuves sont contre lui – notamment la fameuse robe bleu tâché de Monica Lewinsky : du plus mauvais effet lorsque l’on est censé représenter l'autorité morale du pays. Bill Clinton entre dans l’histoire comme le deuxième président des Etats-Unis à faire l'objet d'une procédure d’impeachment.

L’affaire Monica Lewinsky comporte tous les ingrédients d’une comédie dramatique : le héros infidèle, l’horrible inquisiteur, l’épouse courageuse, la maîtresse candide, la confidente perfide et les hommes de l’ombre. Il y a les méchants calculs, les petites vilénies, les demi-mensonges et la grande scène finale sous le regard avide des caméras. Parfois grotesque, mais surtout inquiétant : cette histoire est tout sauf dérisoire. C’est la démocratie elle-même, ses institutions et son fonctionnement qui sont remis en question.

Philippe Reltien, journaliste au sein de la cellule enquête investigation de France Inter. Il était correspondant à Washington pour Radio France de 1990 à 2001.

