Un groupe d’insurgés réussit à s’emparer du lieu le plus saint de l’islam et à faire trembler le royaume saoudien. Invité Pierre Conesa, historien, ancien haut fonctionnaire et spécialiste des questions stratégiques internationales.

Quand l’Arabie Saoudite subit une attaque de l’intérieur pendant 17 jours et que la France de Giscard propose son aide opérationnelle...

Cette émission est une rediffusion du 21 février 2018. Nous recevions alors Yvonnick Denoël, historien, éditeur, et spécialiste du renseignement. Vous pouvez ré/écouter son intervention ici.

Nouvel invité Pierre Conesa

Pierre Conesa est un fin connaisseur du Moyen-Orient, et plus spécifiquement de l'Arabie Saoudite.

Il est notamment l'auteur de La Fabrication de l’ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi, paru chez Robert Laffont en 2011.

Plus récemment il a publié Docteur Saoud et Mister Djihad : la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite en 2016, toujours chez Robert Laffont.

Cette année, il a fait paraître Hollywar : Hollywood, arme de propagande massive encore chez Robert Laffont.