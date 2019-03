C’est l’histoire célèbre de deux petits frères juifs, Robert et Gérald Finaly, cachés à Grenoble pendant la Seconde Guerre mondiale par une brave catholique, la courageuse Mademoiselle Brun. Invitée Marion Feldman professeure en psychopathologie auteure de livres sur la clinique des affiliations et l'impact des traumas

Une photo datant des années 1950 de Robert (à gauche) et Gérald Finaly dans un kibboutz en Palestine. Survivants de l'Holocauste, les enfants Finaly sont nés de parents juifs, à La Tronche, petite ville près de Grenoble. © AFP / AFP

Les parents des deux enfants sont déportés à Auschwitz, ils n’en reviendront pas. A la libération, la tante des deux orphelins, installée en Israël, clame sa reconnaissance et réclame ses neveux. Mais Mademoiselle Brun refuse, plaide qu’elle les a sauvé, élevé, baptisé. Des enfants de chœur qui n’ont rien à faire dans un kibboutz – et déjà l’antisionisme affleure à la faveur de la polémique.

Pendant huit ans, de 1945 à 1953, le sort des frères Finaly va diviser l’opinion et la presse internationale tout entière, partager le monde intellectuel et judiciaire, opposer juifs et catholiques, cléricaux et laïques, impliquer Franco le dictateur espagnol, compromettre l’Eglise de France et inquiéter jusqu’au Vatican. C’est un fait divers devenu affaire d’Etat, une histoire d’adultes plantés dans leur bonne foi, jusqu’au fanatisme. Une histoire de « méchants juifs et de « gentils chrétiens » comme on pensait que l’après-guerre n’oserait pas inventer....

Invitée Marion Feldman

Marion FELDMAN © Radio France / Valérie Priolet

Marion Feldman est professeure en psychopathologie à l'Université Paris-Nanterre. Elle a fait paraître des ouvrages sur la clinique des affiliations et l'impact des traumas sur la construction de l'enfant, et notamment :

Ressources complémentaires

Biblio :

- Les Enfants caché, L'Affaire Finaly, de Catherine Poujol et Chantal Thoinet, Éditions Berg International. Avril 2006

- L'affaire Finaly de Bernard Lecomte, Editions Perrin, 2014

Documentaire :

- L'Affaire Finaly réalisé par David Korn-Brzoza et écrit par Noël Mamère, Alain Moreau et David Korn-Brzoza. Production Program33 pour France 3. 2007



Programmation musicale :