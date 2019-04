Après l’exposition Toutankhamon de 1967 au Petit Palais, une partie de ce trésor est de nouveau exposée à Paris. Dans le cadre d’une exposition à la Grande Halle de la Villette. Un événement dont France Inter est partenaire. Invité Marc Gabolde. Professeur égyptologie à l’Université Paul Valéry de Montpellier.

Entre février et septembre 1967, la capitale française est le théâtre d’une exposition inédite. 45 monuments et objets – parmi les plus précieux que la civilisation égyptienne ait pu produire durant l’Antiquité – sont présentés aux yeux du public derrière les vitrines du musée du Petit Palais, à deux pas des Champs-Elysées.

Ce trésor inestimable – fruit d’une accumulation de chefs d’œuvres tels : des bustes en pierre, des objets personnels, des parures de métaux, des coffrets en bois précieux et même une tête de sarcophage en feuilles d’or – est l’unique témoignage ; découvert jusqu’ici par les égyptologues ; du rite funéraire des pharaons... et de l’un d’entre eux en particulier, un certain "Tout-Ân-Khamon" !

Pendant 7 mois, plus d’un million 250 mille paires d’yeux curieux vont se presser – dans les salles du Petit Palais – pour découvrir l’incroyable patrimoine de ce monarque… Avec l’espoir aussi – pour nombres d’entre eux – d’assister à une éventuelle manifestation de sa malédiction…

Véritable révolution dans le domaine de l’histoire culturelle, l’exposition Toutankhamon de 1967 – considérée par la presse comme « l’exposition du siècle – va marquer son temps… Et elle va aussi symboliser un renouveau diplomatique entre la France du Général de Gaulle et l’Egypte du Général Nasser. Car dans cette affaire Toutankhamon, derrière le sarcophage et sa prétendue malédiction se cache une fantastique opération de sauvegarde du patrimoine de l’humanité et un coup magistral de politique internationale !

Depuis le 23 mars, une partie de ce trésor est de nouveau exposé à Paris. Dans le cadre d’une exposition à la Grande Halle de la Villette. Un événement avec lequel France inter est partenaire : Toutânkhamon - Le Trésor du Pharaon jusqu'au 15 septembre

Marc Gabolde est Professeur d’Egyptologie à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Il a effectué de nombreuses missions de fouilles archélogiques en Egypte. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Toutânkhamon » paru aux éditions Pygmalion en 2015.

