Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, l’histoire d’un drame contemporain, celle d’une usine qui ferme malgré les bénéfices. C’était au printemps 2017, en pleine campagne présidentielle. Les salariés bientôt licenciés travaillaient chez Whirlpool, à Amiens. La ville où est né un certain Emmanuel Macron...

Le candidat à l'élection présidentielle française Emmanuel Macron rencontre les employés de grève de Whirlpool le 26 avril 2017 à Amiens © Getty / Antoine Gyori /Corbis

Sur le parking de cette usine s’est jouée l’une des batailles de la campagne entre le candidat d’En Marche et celle du Front National, Marine Le Pen. Lieu de lutte et promesses, l’avenir de l’usine n’a depuis pas quitté les Unes des journaux. L’été dernier, malgré les aides et le soutien de l’Etat, le repreneur du site a mis la clé sous la porte.

Évoquer cette histoire, c’est parler de la mondialisation et de ses effets pervers, et des temps d’après, après les luttes, après le départ des machines, des caméras et des candidats. Que deviennent ceux qui ont tout perdu ? L’aide a-t-elle été à la hauteur des promesses ? Que se cache-t-il derrière le mot “reprise” ?

Pour illustrer cette histoire, vous entendrez notamment des extraits d’un reportage d’Envoyé Spécial "Whirlpool : les oubliés de la campagne" de Laure Pollez et Olivier Sibille.

Invité Fiodor Rilov

En seconde partie, nous recevrons l’avocat des salariés de Whirlpool, Fiodor Rilov. Avec lui nous reviendrons sur cette fermeture, sur ce qui est advenu du site et sur les procédures en cours.

Reportage

Sophie Hoffmann est allée sur place à la rencontre d’une ancienne salariée du groupe, Corinne, que nous entendrons dans son reportage.

Ressources complémentaires :

Le livre de François Ruffin « Ce pays que tu ne connais pas » aux éditions les Arènes

Documentaires :

Programmation musicale :