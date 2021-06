Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, retour sur le tournage d’un film américain : Cruising. La chasse, en français. Peu de gens l’ont vu à sa sortie, en 1980. Son réalisateur, William Friedkin, est pourtant célèbre notamment pour "L’exorciste". Et surtout son acteur principal : Al Pacino.

Cruising (La Chasse) avec Al Pacino

Si Cruising n’a pas marqué les esprits, il les a échauffés au moment de son tournage, à New York, en 1979. Avec ce projet de film, son neuvième, Friedkin veut tourner un policier à la trame assez classique : un tueur en série qui s’attaque toujours au même type de victimes et un enquêteur lancé sur ses traces. Mais, beaucoup moins banal, il choisit de situer ces meurtres dans les boîtes sadomasochistes homosexuelles de Manhattan. Pour lui, c’est le cadre idéal pour un thriller : ambigu et inquiétant à souhait. Pour la communauté gay, un parti pris homophobe qui assimile pulsions homosexuelles et criminelles. Et qui risque de saper les efforts d’intégration de toute en communauté – de plus en plus soucieuse de son image- en montrant les pratiques dérangeantes d’une minorité.

Durant tout l’été 79, des centaines d’activistes gay vont se confronter à une star de cinéma et un réalisateur oscarisé dans les rues de New York pour empêcher la sortie d’un film qu’ils haïssent avant même de l’avoir vu. « C’était comme filmer en zone de guerre », écrira William Friedkin dans ses mémoires. Al Pacino, lui, n’en dira rien. Jamais. Il aurait même demandé que Cruising soit retiré de sa filmographie.

Didier Roth Bettoni, journaliste, historien du cinéma LGBT et auteur du livre L'homosexualité au cinéma, paru aux éditions La Musardine (2007)

