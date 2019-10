Retour sur un quintuple assassinat et huit années de cavale.

Aujourd’hui dans Affaires sensibles , l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, un drame et ses mystères.

C’était le 25 juillet dernier. Une journaliste du bureau de l’Agence France Presse à Nantes reçoit un étrange courrier. Dans l’enveloppe, elle trouve une photographie, comme sortie d’un album de famille. On y voit deux jeunes garçons. Au verso du document, une phrase est écrite, lapidaire : « Je suis toujours vivant » , suivi d’une étrange formule : « De là jusqu’à cette heure » . Signé : Xavier Dupont de Ligonnès.

La photographie n’avait jamais été publiée par la presse. Les deux garçons sont les fils du signataire qui est aussi le principal témoin et suspect numéro un du terrible drame qui s’est joué à Nantes quatre ans auparavant. Les cadavres de sa femme et de ses quatre enfants ont été retrouvés à leur domicile. Depuis le 15 avril 2011, les enquêteurs ont perdu la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Et comme une ritournelle macabre, à intervalle régulier, l’affaire ressurgit dans l’actualité.

Les analyses du courrier suspect sont aujourd’hui toujours en cours.

Alors, s’agit-il d’un corbeau ? D’une mauvaise blague ? De Xavier Dupont de Ligonnès lui-même ? Quoiqu’il en soit, le mystère est toujours là, présent. Où est Xavier Dupont de Ligonnès ? Est-il mort ? Toujours dans la nature, sous une autre identité ?

Cette affaire est une plongée dans l’un de ces scenari dignes de Chabrol : celui d’une famille et d’un homme d' apparence ordinaire, acteur d’une tragédie à venir.

