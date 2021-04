Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, seconde partie consacrée à Klaus Barbie avec l'histoire de son procès, l’aboutissement de 16 ans d’efforts et d’abnégation pour que comparaisse devant l’Histoire et et devant ses victimes, le chef de la Gestapo de Lyon. Invité Serge Klarsfeld , historien, avocat.

4 juillet 1987, Klaus Barbie sort menotté du Tribunal de Lyon après le verdict qui l'a condamné à la prison à vie © AFP / STAFF AFP

Une rediffusion datée du 21 mai 2015

Un récit documentaire de Jean Bulot

Invité :

Serge Klarsfeld, Président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France

