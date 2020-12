En 2005, l’homme d’affaires Édouard Stern, 38ème fortune de France, est retrouvé mort dans son appartement de Genève, le corps criblé de balles, engoncé dans une tenue de latex couleur chair. Inconnu du grand public, Stern agite le monde de la finance depuis près de 30 ans, au point de s’être fait de nombreux ennemis.

10 juin 2009, la famille Stern et son avocat face à la presse avant l'ouverture du procès de Cécile Brossard à Genève. © AFP / FABRICE COFFRINI

L’enquête est confiée à un juge d’instruction suisse qui d’abord verrouille tout pour éviter les fuites dans la presse. Mais les hypothèses et les pistes fleurissent dans les journaux. On parle d’un contrat lancé par la mafia russe. On évoque ses liens d’amitié avec Nicolas Sarkozy, alors pas encore président mais presque candidat. Et si ce fait-divers était sur le point de devenir une affaire d’État ?

Un récit documentaire de Adrien Morat

Invité :

Alain Jourdan, journaliste à la Tribune de Genève et auteur avec Valérie Duby de : Affaire Stern, un procès sous contrôle, aux éditions Slatkine (Genève, 2009)

