« LA VESTE» une fiction écrite par François Pérache et réalisée par Cédric Aussir. Episode 2 : L’élection imperdable « Heureux qui comme Ulysse... » . Notre invitée Isabelle Barré journaliste au Canard Enchaîné

Les votes de François Fillon et Alain Juppé présentés lors des élections primaires de la droite avant les élections présidentielles de 2017, le 27 novembre 2016 à Paris. © Getty / Xavier Laine

Une émission proposée par Christophe Barreyre

Écrite par François Pérache

Réalisée par Cédric Aussir

Aujourd’hui dans Affaires Sensibles/ la Fiction, nous vous racontons une histoire qui pourrait être vraie, une histoire écrite à partir de différents faits réels, un feuilleton découpée en quatre épisodes, une première dans Affaires sensibles ! Nous allons ensemble parcourir à nouveau cette année d’élections présidentielles en suivant l’épopée de François Fillon et des élections qu’il ne pouvait pas perdre jusqu’à l’affaire du Pénélope gate !!!

Cette élection et le séisme politique qu’elle a provoqué dans les partis traditionnels nous allons la suivre de l’intérieur, à travers un groupe de parlementaires, élus ou permanents des républicains. Le parti a mandaté une agence de conseil et communication pour animer des groupes de parole permettant de surmonter le traumatisme de la défaite de François Fillon.

Dans cet épisode 2, " L’élection imperdable « Heureux qui comme Ulysse... » le séminaire recouvre la période de la victoire de Fillon à la primaire des droites, le 27 novembre 2016 au premier article du Canard enchaîné le 25 janvier 2017. Période durant laquelle la victoire lui était promise;

Nous suivons ici, dans un centre de séminaire aux confins de l'Ile-de-France, un de ces groupes, animé par ELEONORE et son assistant ENGUERAND

Les médias ont beaucoup focalisé sur les révélations du Canard mais ce deuxième épisode est l'occasion de creuser les fragilités de fond du candidat Fillon, en dehors des Affaires : il revient notamment sur ses choix de politique internationale (Russie, Syrie) mal compris par les électeurs ainsi que sur les atermoiements autour de sa réforme de la Sécurité Sociale.

Au sein du groupe des stagiaires des tensions apparaissent aussi concernant le rôle et l’influence que Sens Commun et La Manif pour tous ont joué dans l’entourage de François Fillon.

Extrait du scénario

2.1 A L’AGENCE

ENGUERAND à son bureau regarde une vidéo pour apprendre à faire des origami « Canard »

ELEONORE (débarque en train de manger un sandwich, la bouche pleine)

Qu’est-ce que tu fous ? Allez, active ! Sinon, avec les bouchons, on y sera jamais !

ENGUERAND

J’éteins juste mon ordi. On prend ta bagnole ?

ELEONORE

Ouais, grouille : je suis garée juste en face de l’agence mais sur les livraisons. Tu peux conduire, le temps que je finisse mon...Et tu peux m’aider à porter ça ?

Elle lui passe un sac très lourd (rempli de canards en porcelaine qui tintent légèrement). Ils se mettent en route très vite vers la voiture dans la rue. On les suit dans les couloirs jusqu’à la voiture.

ENGUERAND

C’est hyper lourd, y’a quoi là-dedans ?

ELEONORE

Une idée que j’ai eue... C’est fragile, vas-y mollo... C’est pour les aider à exorciser par rapport au Canard enchaîné.

ENGUERAND

Justement, moi aussi j’ai réfléchi de mon côté : j’étais en train de regarder un tutoriel pour apprendre à faire des origamis.

ELEONORE

Et ? C’est quoi l’idée ?

ENGUERAND (très content de lui)

L’idée ce serait de leur filer une feuille de papier sur laquelle ils marqueraient d’abord toutes leurs pulsions négatives par rapport à la défaite de Fillon...

ELEONORE

Huhum...

ENGUERAND

Ensuite, on plierait la feuille en forme de Canard...

ELEONORE

D’où le tuto origami ?

ENGUERAND

D’où le tuto origami ! Et ensuite on irait dans le parc, tous ensemble, pour bruler les canards... en papier.... Les canards en papier...pour exorciser... (un temps) Qu’est-ce que t’en penses ?

Un temps court.

ELEONORE (très calme, pas méchante)

Complètement con.

Invitée Isabelle Barré

Isabelle Barré journaliste au Canard enchaîné © Radio France / Valérie Priolet

Isabelle Barré est journaliste au Canard enchaîné et a donc suivi une partie de la campagne de François Fillon. Le journal a pu sortir des informations essentielles sur Fillon et le travail d’assistante parlementaire de son épouse et de ses enfants. Des révélations qui ont contribué à faire chuter François Fillon. Comment ces informations ont pu être sorties, vérifiées, quel est le travail d’investigation du Canard ? Isabelle Barré nous répond.

Le scénariste François Pérache

François Pérache, scénariste. © Radio France / Cédric Aussir

Biographie à retrouver ici

Générique

La Veste de François Pérache

Episode 2 : L’élection imperdable : « Heureux qui comme Ulysse... »

Avec

Eléonore : Emilie Chertier

Enguerand : François Pérache

Laurent : David Sighicelli

Marie-Do : Nicole Dogué

Hafida : Hyam Zaytoun

Evelyne : Elsa Bouchain

Steeve : Michaël Délis

Et Ariane Brousse

Bruitage : Bertrand Amiel

Prise de son, montage, mixage : Mathieu Leroux, Eric Boisset

Assistante à la réalisation : Louise Loubrieu

Réalisation : Cédric Aussir

Programmation musicale:

FATHER JOHN MISTY : Ballad of the dying man

Françoise HARDY : Le large