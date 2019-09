Aujourd’hui dans affaires sensibles, quand un film sur la prostitution au Maroc déchire le pays. Invité Laurent Beurdeley, maître de conférence en sciences-politique à l’Université de Reims et auteur de « Maroc, un royaume en ébullition ».

Le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch (à gauche) et l'actrice marocaine Loubna Abidar (à droite) posent avec leurs trophées pour son film "Much Loved" lors du 8e Festival du Film Francophone d'Angoulême le 30 août 2015. © AFP / BONNET YOHAN

En mai 2015, le film Much Loved du réalisateur Franco-Marocain Nabil Ayouch est projeté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Le long-métrage dresse le portrait de 4 prostituées de Marrakech. Énorme tollé au Maroc où les conservateurs orchestrent une campagne de dénigrement contre le film. Personne pourtant ne l’a encore vu. La diffusion de quelques extraits a suffi à allumer la mèche…

Dans leur viseur, l’actrice principale, Loubna Abidar qui concentre une grosse partie des critiques pour avoir osé incarner une « pute » à l’écran.

Dans le royaume, la prostitution est un sujet tabou. Elle fait pourtant vivre de nombreuses familles. Alors plutôt que d’affronter la réalité, et de respecter la liberté d’expression artistique, le gouvernement préfère interdire le film d’entrée. Much loved met le pays face à ses contradictions, et cela passe mal.

Invité Laurent Beurdeley

Laurent Beurdeley est maître de conférence en sciences-politique à l’Université de Reims et auteur de « Maroc, un royaume en ébullition » aux éditions Non Lieu. Il a fait paraître avant l'été "Xavier Dolan, l'indomptable" aux éditions du Cram.

