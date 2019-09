Aujourd’hui, dans Affaires Sensibles : questions autour de la mort de Pablo Neruda. Et si le grand poète chilien avait été assassiné ? Invité Franck Gaudichaud, historien, enseignant à l’Université Toulouse 2, spécialiste du Chili et des mouvements sociaux en Amérique Latine.

Photo datée du 21 octobre 1971 de l'écrivain, poète et diplomate chilien, Pablo Neruda. Alors ambassadeur du Chili en France, le poète répond aux questions des journalistes à l'ambassade chilienne, après avoir reçu le Prix Nobel de Littérature 1971. © AFP / STF / AFP

Et s’il avait été assassiné ? Pablo Neruda, le plus grand poète chilien, le communiste militant, l’ami fidèle de Salvador Allende.

Il est mort le 23 septembre 1973, douze jours seulement après le coup d’Etat de Pinochet. Le Prix Nobel de Littérature devait alors s’envoler pour le Mexique, en exil – et devenir la voix de la résistance chilienne. Aurait-on voulu le faire taire ? A peine mis en bière, la rumeur de son assassinat court dans les rues d’un Chili foudroyé par la dictature militaire : la mort du poète se transforme en mythe, le défunt en martyre.

Mais ses proches, à commencer par sa veuve Matilde Urrutia, n’en feront jamais état : le poète souffrait d’un cancer de la prostate et, à 69 ans, son décès semblait naturel.

Depuis 40 ans pourtant, son ancien chauffeur et confident, Manuel Araya, ne cesse de dénoncer ce qu’il appelle « un crime » – un crime organisé, planifié au plus haut de l’Etat, exécuté en tout impunité.

En 2011, une enquête officielle est ouverte et charrie avec elle son lot d’éléments troublants et d’interminables expertises – toujours en cours. Le soupçon, lui, demeure… Et si Pablo Neruda avait été assassiné ?

Invité Franck Gaudichaud

Franck Gaudichaud est politologue, spécialiste du Chili et des mouvements sociaux en Amérique latine. Il enseigne à l'Université Toulouse- 2. Il est membre du collectif éditorial du site www.rebelion.org et de la revue ContreTemps (www.contretemps.eu). Co-président de l’association France Amérique Latine (www.franceameriquelatine.org). Auteur de nombreux ouvrages, il a fait paraître en 2013 aux Presses universitaires de Rennes PUR "Chili 1970-1973, Mille jours qui ébranlèrent le monde"

Ressources documentaires :

J'avoue que j'ai vécu, de Pablo Neruda, 1974 (Gallimard)

Pablo Neruda, collection « Poètes d'aujourd'hui » , de Jean Marcenac et Claude Couffon, Seghers, 2004

