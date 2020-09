Dans l’histoire du renseignement, c’est le dossier le plus spectaculaire et sans doute l’opération d’infiltration la plus audacieuse jamais accomplie. Début des années 30, 5 étudiants brillants de la prestigieuse université de Cambridge infiltrent les hautes sphères politiques de leur pays pour ensuite le trahir…

Trinity College, université de Cambridge, Royaume-Uni, où les cinq futurs espions se rencontrèrent dans les années 30 © Maxppp / Aude Vanlathem/BENELUXPIX

Leurs noms : Kim Philby, Donald MacLean, Guy Burgess, Anthony Blunt et John Cairncross.

Comment et dans quelles conditions ce réseau de Cambridge s’est-il formé ? Qui étaient ces cinq étudiants devenus par la suite des agents au service d’une puissance étrangère ? Pourquoi ont-ils agi ainsi et surtout de qui recevaient-ils leurs ordres ?

Invité :

Serguei Jirnov, ancien officier supérieur des services de renseignements d’URSS, est un témoin privilégié de cette affaire. Lors de sa formation à l’école du KGB, il a assisté à une conférence de Kim Philby (l’un des 5 hommes du réseau de Cambridge). Dans son livre, Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion, Editions Corpus Delicti (2019), Jirnov revient sur son recrutement, ses opérations clandestines et sa vie d’espion.

