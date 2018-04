L’histoire d’une incroyable avancée scientifique qui s’est révélée être un gigantesque mensonge… Invité le professeur Axel Kahn. Généticien, spécialiste des questions éthiques et philosophiques ayant trait à la médecine et aux biotechnologies.

Pr. Woo-Suk Hwang dans son laboratoire le 6 juillet 2005 à Séoul, en Corée du Nord, réputé pour ses recherches sur les cellules souches. En décembre 2005, ses travaux sont considérés suspects, pour ne pas dire faux. © Getty / Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho

Au mois de février 2004, le monde entier découvre – en direct à la télévision – le visage d’un chercheur sud-coréen d’une cinquantaine d’années… Cet homme – le Professeur Hwang – affirme alors être parvenu à faire, ce qu’aucun scientifique n’avait réussi avant lui : cloner des cellules souches provenant d’embryons humains !

Célébré partout sur la planète, l’exploit du chercheur sud-coréen suscite derrière lui un immense espoir ! Celui d’une révolution dans le domaine de la médecine… Révolution qui doit aboutir au « clonage thérapeutique » : un procédé qui permettrait de soigner des maladies incurables tel que le Diabète, Parkinson ou encore Alzheimer !

Mais le rêve d’un monde parfait – où la Science guérit chacun sur mesure – va prendre fin de manière brutale ! Un an plus tard – en effet – à l’hiver 2005, la communauté scientifique et l’opinion découvrent avec vertige que les résultats du Professeur Hwang étaient fabriqués de toutes pièces ! Que « clonage » il n’y avait manifestement jamais eu ! En tout cas pas en Corée !

Alors que s’est-il passé ? Comment celui à qui on promettait déjà le Prix Nobel de médecine s’est-il révélé être un menteur ? Et surtout comment a-t-il pu réaliser une telle fraude ?

Invité le professeur Axel Kahn

le professeur Axel Kahn est généticien. Ancien président de l’Université Paris 5 René Descartes, il est spécialiste des questions éthiques et philosophiques ayant trait à la médecine et aux biotechnologies. Il est également président du comité d’éthique de l’INRA/Ifremer/Cirad. Son dernier ouvrage : «Jean, un homme hors du temps » est paru aux éditions Stock en 2017.

Vidéo INA :

Ressources

« Après Dolly. Bons et mauvais usages du clonage » de Ian Wilmut et Roger Highfield, éditions Robert Laffont 2007

« Copies conformes , le clonage en question » de Axel Kahn, Nil éditions 1998

