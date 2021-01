De 1976 à 1986, Sacramento en Californie devient l'épicentre d'une vague de criminalité d’une violence inouïe. Des centaines de cambriolages, plus de 50 femmes violées, une douzaine d’assassinats. En 2018, l’inconnu le plus recherché du pays est identifié grâce à l'ADN, la généalogie et à l’intuition d’une journaliste.

Joseph James DeAngelo alias "the Golden State Killer" devant la Cour de Sacramento le 27 avril 2018 © AFP / JUSTIN SULLIVAN

Durant dix ans, de la baie de San Francisco au Nord, à Los Angeles au sud, tout l’Etat est infesté. Malgré ce déferlement, aucun suspect n’est appréhendé. Chaque district est pourtant sur le coup, soutenu par le FBI… En vain. 24 ans plus tard, des recherches sur l’ADN offrent un rebondissement inattendu : le « pilleur de Visalia», « Le violeur de l’Est », « le tueur au nœud de diamant » et le « traqueur de la nuit ».... Tous ces criminels qui ont hanté la vie des Californiens, ne sont qu’une seule et même personne … Un seul homme … Mais lequel ?!

Si les enquêteurs possèdent un ADN, celui-ci ne matche avec aucun suspect. Les années passent, l’angoisse reste, en toile de fond. En 2018, 42 ans après le 1er viol, un miracle se produit : l’inconnu le plus recherché des Etats-Unis est identifié grâce à la combinaison d’une nouvelle passion américaine : la généalogie ; et d’une intuition : celle de la journaliste qui a donné son nom à ce criminel : The Golden State Killer.

Un récit documentaire de Stéphanie Fromentin

Invité :

Lieutenant-colonel Emmanuel Pham-Hoai, gendarme, généticien et spécialiste des recherches ADN en matière criminelle

Pour aller loin :

Et je disparaîtrai dans la nuit, de Michelle McNamara, réédité au Livre de Poche (2019)

A retrouver dans le magazine 01net paru le 23 décembre 2020 : "L'ADN au service des cold cases" un article de Marie-Laure Théodule, ainsi qu'une interview de notre invité Emmanuel Pham-Hoai

