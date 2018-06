Le récit d’une alliance politique qui restera comme une tache indélébile pour la droite française.Invité Dominique Albertini, journaliste politique chez Libération, auteur de l’ouvrage "Histoire du Front National".

Elus dénonçant l’élection de Jean-Pierre Soisson (UDF) à la tête du conseil régional de Bourgogne avec l’apport des voix du FN, en avril 1998. © Getty / Stéphane Ruet / Sygma

En mars 1998, des élus de droite pactisent avec le Front National pour obtenir des postes de présidents de conseil régional.

Les Français assistent en direct à la coupure du « cordon sanitaire » qui isolait le Front National des autres partis politiques. Grâce à son score de 15% obtenu lors des élections régionales, un scrutin « secondaire » qui intéresse peu les Français, le parti de Jean-Marie Le Pen se retrouve dans la position confortable de faiseurs de rois.

Il y avait déjà eu le tournant de Dreux en 1983 avec la fusion des listes de droite et du Front National pour ravir la mairie de cette ville à la gauche. Mais 15 ans plus tard, ce n’est plus l’histoire d’une mairie, ce sont plusieurs régions qui sont en jeu.

Dans cette France de la cohabitation dirigée par le tandem Chirac/Jospin, le Front National va s’imposer comme une troisième force sur la scène politique, quatre ans avant le 21 avril 2002 et l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle.

Invité Dominique Albertini

Dominique Albertini est journaliste politique à Libération et auteur, avec David Doucet, de l’ouvrage Histoire du Front National, éditions Tallandier, collection Texto, 2014.

Vidéo INA :

Ressource complémentaire :

La Guerre des droites : De l’affaire Dreyfus à nos jours, de Mathias Bernard, éditions Odile Jacob.

