Aujourd’hui dans Affaires Sensibles : retour sur l'assassinat de six Russes dans les Yvelines en 1995 ou « affaire Alexi ». Invité Florent Chevolleau rédacteur en chef de magnéto Press et coauteur du documentaire « Alexi, la tuerie de Louveciennes ».

Les policiers interdisent l'accès à la maison située dans un quartier résidentiel de Louveciennes, le 27 février 1995, après qu'un adolescent, Alexi Polevoi, a reconnu être l'auteur des meurtres de quatre membres de sa famille et d'un couple d'amis © AFP / PASCAL PAVANI

On a appelé « affaire Alexi » ce fait divers terrifiant : en février 1995, la police découvre six Russes assassinés dans une paisible villa de Louveciennes, en banlieue parisienne. Alexi, 16 ans et demi, s’accuse presque immédiatement des crimes : celui de son père, de sa belle-mère, des parents de cette dernière et d’un couple d’amis.

Drôle de coupable pour un massacre familial : un adolescent au joues rondes, un gamin trop sérieux qui tue avec le plus grand sang-froid. Sur les seize coups de feu tirés, une seule munition n’a pas atteint sa cible. La suite appartient désormais aux experts et autres psychiatres qui devront essayer de comprendre. Et peut-être même d’expliquer cette folie meurtrière.

Oui, mais voilà, l’adolescent ne tarde pas à se rétracter. Et le théâtre d’ombres s’écroule.

Apparaît alors en filigrane un autre décor : celui de la mafia russe qui, en ces années 1990, élimine sans pitié tous ceux qui s’opposent à sa mainmise sur l’économie d’un empire soviétique à l’agonie…

Florent Chevolleau est rédacteur en chef de Magneto Presse et auteur, avec Bernard Faroux du documentaire « Alexi, la tuerie de Louveciennes » pour l’émission « Faites entrer l’accusé » diffusé en 2004 et produit par 17 JUIN MEDIA.

L'affaire Alexi. Six meurtres en quête d'auteur, Catherine Erhel - Éditeur JC Lattès, 1998

