Aujourd’hui dans Affaires sensibles : 1943 à Rome, l’histoire d’une maladie fantaisiste qui a terrorisé les nazis, et permis de sauver de la déportation des centaines de familles juives

Vue générale de l'hôpital Fatebenefratelli sur l'île de Tiberine à Rome, 18 mars 2020 © AFP / CHRISTIAN MINELLI / NURPHOTO

Les faits remontent au début de l’automne 1943, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats nazis occupent Rome et font régner la terreur dans les rues de la capitale italienne. Suivant un rituel impitoyable et une mécanique implacable, les SS d’Adolf Hitler traquent, arrêtent et déportent toute personne d’origine juive. Sanglés dans leurs uniformes noirs ou vert-de-gris, les soldats du troisième Reich raflent aussi communistes, handicapés, polonais, et tous ceux qui oseraient se mettre en travers de leur route ! Dans cette ville de Rome – devenu lieu de toutes les intrigues et où les drapeaux de rouge, de blanc et de noir arborant la croix gammée flottent désormais jusque sous les fenêtres du pape – trois médecins de l’hôpital Fatebenefratelli vont alors prétendre faire face à une mystérieuse maladie !

Un récit documentaire de Adrien Carat

15 octobre 1943, des parachutistes allemands patrouillent à la frontière de l'État du Vatican sur la place Saint-Pierre © Maxppp / EFE AGENZIA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE AFI

Invitée :

L'historienne Marie-Anne Matard-Bonucci, professeur à l'université Paris 8, et présidente de l’association Alarmer, (association de Lutte contre l’Antisémitisme

et les Racismes par la Mobilisation de l’Enseignement et de la Recherche) qui édite une revue du même nom.

Marie-Anne Matard-Bonucci est aussi l'autrice de L'Italie fasciste et la persécution des Juifs, paru chez PUF (2012)

