Voici l’histoire d'un magazine mythique qui a bousculé la presse française pendant 20 ans…

Photo datée du 28 décembre 1979 deJean-François Bizot, fondateur d'Actuel et de Radio Nova, cinéaste et écrivain © AFP / DOMINIQUE FAGET

Nous allons vous raconter l’épopée de ce mensuel emblématique de l’underground des années 70, 80 et 90. Une aventure journalistique et humaine autour d’une personnalité visionnaire et au flair imparable : Jean-François Bizot. L’histoire flamboyante d’une bande, comme celle d’un groupe de rock, faite d’amitiés, de séparations et de reformations; Une aventure totale basée aussi sur des expérimentations sous toutes leurs formes : drogue, sexe et grands voyages.

Hippie, en marge et de gauche, représentant de la contre-culture, puis journal des « branchés », Actuel connaîtra des hauts et des bas et aura plusieurs vies. Il meurt un beau jour de 1975 après seulement 5 ans d’existence pour mieux renaître de ses cendres tel un phénix 4 ans plus tard et rencontrer un grand succès public. Trop grand peut-être, Bizot et sa bande finiront par s’y brûler les ailes.

Vidéo INA :

►►►ET AUSSI | Affaires sensibles : découvrez l'appli Affaires sensibles, une collection d'histoires vraies à lire sur votre mobile.

Invité Bernard Zekri

Bernard Zekri, ancien journaliste d’Actuel. Il est directeur général de LNEI, Les nouvelles éditions indépendantes, groupe qui détient Radio Nova, Les Inrocks, Rock en Seine, Cheek Magazine et Rough Trade.

Ressources

Programmation musicale: