Une fiction écrite par par Leslie Menahem, réalisée par Sophie Aude Picon. Invitée Nadia Le Brun auteure chez Kero de « Les nouvelles courtisanes », une enquête sur les « sugar babies », ces étudiantes qui se prostituent pour pouvoir payer leurs études.

Etudiante en classe. © Getty / PeopleImages

A sa sortie en 2013 le film Jeune et Jolie de François Ozon avait déclenché une vraie polémique ! Son film dressait le portrait d’une jeune étudiante qui se prostituait !

Le 23 octobre 2017, un panneau publicitaire mobile un peu spécial, attaché à une voiture, circulait dans Paris, stationnant par intermittence à proximité des universités et des grandes écoles. On pouvait lire sur la publicité pour un site de rencontres sur internet ce message :

«Hey les étudiant(e)s ! Romantique, passion et pas de prêt étudiant. Sortez avec un sugar daddy ou une sugar mama»

Depuis quelques années, des « Sugar Daddys » et « Sugar Mamas » (papas et mamans sucré(e)s) proposent d’aider financièrement ces jeunes, moyennant du temps et quelques faveurs sexuelles, la plupart du temps. Sous couvert d’une communication attrayante, les nombreux sites de rencontre facilitent la multiplication de ces « rencontres tarifées », camouflant la prostitution de ces jeunes étudiant(e)s. Cette pratique prend de plus en plus d’ampleur à travers le monde aux USA, en Grande Bretagne, en Belgique. Rien qu’en France, plus de 40 000 étudiant(e)s seraient inscrites sur l’un de ces sites.

Plusieurs critiques et plaintes ont été déposées par des associations contre le proxénétisme comme l’EACP et la Mairie de Paris. Le 26 octobre le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « proxénétisme aggravé » contre le site Internet responsable de cette publicité

La fiction aujourd’hui s’inspire de ces faits réels. Pourquoi et comment certains étudiantes et étudiants se prostituent-ils ? Dans la fiction, Manon, 20 ans, étudiante à Sciences Politiques Paris, vit dans une petite chambre de bonne et travaille dans un fast-food pour pouvoir financer ses études. Mais lorsqu’elle se fait virer du jour au lendemain, et qu’un joli camion blanc vient faire de la publicité devant l’université proposant un nouveau genre de job étudiant, Manon envisage peut-être d’essayer…

Extrait du scénario

SCENE 10 : Chambre de bonne de Manon

MANON

C’est une nuit noire. Une nuit sans lune. Je regarde la rue en bas par la petite lucarne de ma chambre de bonne. On dirait qu’il y a une coupure de courant dans le quartier. Seules les quelques fenêtres de l’immeuble d’en face apportent un peu de lumière. C’est calme. Il sera minuit dans quelques instants. J’ai un peu froid.

Je sens encore l’odeur de Samir sur ma peau. Pas celle du graillon, non. Une odeur fraîche de musc et de fleur d’oranger. Et s’il décidait quand même de venir sans crier gare? J’attends. Je m’approche du miroir… Dans son reflet, Moogli me sourit.

Elle a enfilé sa plus belle robe. Celle qui lui donne de l’assurance. Celle qui fait chic et sauvageonne à la fois. Moogli est déterminée. Elle me donne du courage.

Bientôt, quelqu’un toquera à ma porte.

On entend le bruit d’un camion et de sa musique douce. On entend toquer.

FIN

Invitée Nadia Le Brun

Nadia Le Brun, journaliste et écrivain © Radio France / Valérie Priolet

Nadia Le Brun est journaliste et écrivain, elle vient de faire paraître chez Kero Les nouvelles courtisanes, une enquête engagée et complète sur ce phénomène, faisant des recherches directement sur le web auprès des sites en se faisant passer pour une étudiante, sous un pseudo…et en rencontrant également une vingtaine de babies et quelques daddies. ..

la scénariste Leslie Menahem

Leslie Menahem, scénariste / Glenn Medioni

En 2017, elle est boursière de l’aide à l’écriture de la région île de France pour son scénario de long métrage Les autonautes de la cosmoroute, produite par Ikki Films.

générique

Sugar Daddy de Leslie Menahem

Avec:

Alyzée Soudet

Florence Janas

Sofiane Khammes

Jean-Charles Delaume

Marie-Charlotte Biais

Olivier Ruidavet

Et les voix d’ Alexandra Flandrin, Ariane Brousse et Valentin Capron .

et . Bruitage : Sophie Bissantz

Prise de son, montage, mixage : Marie Lepeintre, Emilie Couet, Sofiane Aktib

Assistante à la réalisation : Louise Loubrieu

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Programmation musicale: