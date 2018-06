L’histoire de l’une des entreprises les plus emblématiques de l’ère technologique : Apple. Invité Amaury Mestre de Laroque, rédacteur en chef de 01net

Une photo d'archives, datée de 1976, montre les Américains Steve Wozniak (G) et Steve Jobs (D) assis devant un ordinateur. © AFP / Apple / DPA

Débutée dans la clandestinité dans un garage de Californie au cœur des années 70, la demi-pomme connait le destin exemplaire d’une start up de la la Silicon Valley qui devient géante: Un destin constitué de succès planétaires et d’échecs cuisants, surfant toujours sur la frontière ténue qui sépare innovation et risques inconsidérés.

L’histoire d’Apple, c’est aussi celle d’un homme, Steve Jobs dont le nom et l’image sont indissociables de la marque à la pomme.

En 2018, Apple est l’un des mastodontes de l’informatique et l’année dernière, elle captait 50% du marché des téléphones. iPhone, iPod, iMac, Macbook sont autant de marques qui sont ancrées dans l’inconscient collectif.

Cet Apple, d’aujourd’hui, tout le monde le connait. C’est pourquoi nous avons choisi de vous raconter les débuts de son histoire.

Vidéo INA :

Invité Amaury Mestre de Laroque

Amaury Mestre de Laroque est rédacteur en chef de 01net, magazine spécialisé en hautes technologies et informatique

Reportage

Notre reporter Anaelle Verzaux s’est intéressée à la façon dont Apple pénètre l’univers des enfants.

Petite histoire des sorties scolaires « Apple ».

