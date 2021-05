Décembre 1999 restera dans les mémoires comme une apocalypse météorologique. Qui a oublié la tempête de Noël qui immobilisa trains, avions et voitures pendant près de 10 jours paralysant la France entière ? Qui peut avoir oublié le naufrage de l’Erika survenu le 12 décembre provoquant une marée noire catastrophique ?

6/01/2000, des bénévoles évacuent après les avoir ramassées sur une plage de Fort Bloqué, des galettes de fioul échouées sur le littoral du Morbihan © AFP / MARCEL MOCHET

Corinne Lepage , l’avocate des parties civiles lors du procès retentissant qui conclut cette affaire.

