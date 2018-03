Essentiellement peuplés par des Algériens jusqu'en 1962 - ces bidonvilles, à l'Ouest de Paris, constituaient la marque visible de la marginalité de leurs habitants.

Un bidonville près de Nanterre à la périphérie de Paris, le 31 octobre 1961. © Getty / Collection Hulton-Deutsch / CORBIS

Parties prenantes du contexte de décolonisation, ils furent aussi le contre-point de la France des Trente Glorieuses, ses constructions neuves, son plein emploi et ses industries florissantes.

Reconstruction, décolonisation, immigration : retour, donc, sur ces lieux de mémoire majeurs dans l'histoire de France, et pourtant encore méconnus : les bidonvilles de Nanterre, de l'après-guerre jusqu’à leur résorption en 1971.

Invité Olivier Peyroux

Olivier Peyroux, est sociologue, spécialiste des migrations, et membre de Trajectoires, une association destinée à la prise en compte des populations migrantes vivant en bidonville, et notamment des populations originaires d’Europe de l’Est. A consulter une étude sur les Habitants des bidonvilles en France de 2017 (Connaissances des Parcours et accès au droit commun). Comment, officiellement, définit-on un bidonville ? Olivier Peyroux nous répond ici.

Vidéo INA :

►►►ET AUSSI | Affaires sensibles : découvrez l'appli Affaires sensibles, une collection d'histoires vraies à lire sur votre mobile.

Ressources:

Programmation musicale: