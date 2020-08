Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, seconde partie consacrée à Klaus Barbie avec l'histoire de son procès, l’aboutissement de 16 ans d’efforts et d’abnégation pour que comparaisse devant l’Histoire et et devant ses victimes, le chef de la Gestapo de Lyon. Invité Serge Klarsfeld , historien, avocat.

Une foule regarde le procès du fugitif nazi Klaus Barbie pour crimes contre l'humanité en 1987 à Lyon. © Getty / Peter Turnley / Corbis / VCG

Cette émission est une rediffusion du 21 mai 2015. Vous pouvez retrouver les infos, ressources documentaires et la programmation musicale en cliquant ici.