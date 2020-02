Aujourd'hui dans Affaires sensibles le procès d'un livre écrit en 1928 par le Britannique D. H. Lawrence, attaqué des décennies plus tard pour publication obscène... Invitée Mathilde Damoisel, réalisatrice du documentaire "Le procès de Lady Chatterley, orgasme et lutte des classes dans un jardin anglais".

En France, lorsqu'on ne le confond pas avec Lawrence d'Arabie, le britannique D. H. Lawrence reste dans les esprits comme l'auteur du récit des amours torrides de Constance et de son garde-chasse, le fameux Amant de Lady Chatterley.

Étonnant destin que celui de ce livre, écrit en 1928 et qui suscita tant de fantasmes et de malentendus. Un texte réputé sulfureux, pornographique, qui fut longtemps censuré en Grande-Bretagne.

Mais en 1960, trente ans après la mort de l’auteur, un éditeur, Penguin Books, décide de le publier. Résultat immédiat : la couronne britannique l’attaque pour publication obscène. Un procès retentissant s’ouvre alors à la Cour criminelle de Londres.

Six jours durant, L’Amant de Lady Chatterley est appelé à la barre : ses censeurs fustigent le réalisme des scènes de sexe, le roman d’une femme immorale, l’histoire d’un adultère qui se termine bien..La tuile pour les moralistes. Les défenseurs du livre, bien plus nombreux, rendent hommage, au contraire, au courage d’un écrivain engagé, visionnaire, au plus près de la vérité émotionnelle. Tous soulignent la modernité d’une œuvre qui décrit, comme jamais auparavant, l'émancipation d’une femme à travers sa conquête du plaisir.

N’est-ce pas ça, d’ailleurs et au fond, ce que l’on reproche à Lawrence, d’avoir su si bien su décrire le plaisir féminin?

Notre invitée aujourd’hui : la réalisatrice Mathilde Damoisel. En 2019, elle signe le très beau documentaire « Le procès de Lady Chatterley, orgasme et lutte des classes dans un jardin anglais », produit par Quark et diffusé sur Arte :

