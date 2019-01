Aujourd’hui dans Affaires sensibles : « Une aventure en haute mer qui vire au cauchemar ». Invité et témoin le docteur Jean-Yves Chauve, médecin de la course du Vendée Globe depuis la première édition en 1989.

Le 22 novembre 1992 – sur la plage des Sables d’Olonne – plusieurs dizaines de milliers de personnes assistent au départ de la mythique et spectaculaire course du Vendée Globe !

Pure par ses règles… Technique par son engagement… Et enfin, hors norme par son parcours. le Vendée Globe fait rêver amateurs et passionnés de voile – partout à travers le monde !

Imaginez un peu : seul sur leur bateau, des skippers – venus d’Europe et d’ailleurs – vont devoir braver les vents contraires et les tempêtes de l’océan Atlantique, pour ensuite changer d’hémisphère, passer le cap de bonne espérance, traverser l’océan indien puis l’océan pacifique, affronter les 40ème rugissants et les 50ème hurlants, saluer d’une main le Cap Horn, avant de pouvoir enfin – si tout va bien – remonter vers l’Europe et être de retour aux Sables d’Olonne quelques mois plus tard…

Après le formidable succès de la première édition – 3 ans plus tôt – le Vendée Globe incarne pour les marins la course ultime.

Qu’ils soient professionnels ou amateurs, chacun d’entre eux veut tenter sa chance. Chacun d’entre eux rêve d’aller au bout pour inscrire son nom sur la courte liste des navigateurs à avoir fait un tour du monde en solitaire, sans escales et sans assistance.

Seulement voilà : pour cette édition 92’, l’océan va très vite rappeler que sa colère est imprévisible et que la course en mer réserve bien des dangers !

Invité Jean-Yves Chauve

Dr Jean-Yves Chauve est médecin de la course du Vendée Globe depuis la première édition en 1989. Il a vécu tous ces événements. Il nous livrera son témoignage.

