Aujourd’hui "Affaires Sensibles" fait route en Inde, dans une cité idéale, créée il y a 50 ans et destinée à rapprocher les cultures et les civilisations. Invité Thierry Paquot, philosophe et professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris, auteur de nombreux ouvrages dont "Utopies et utopistes" à La Découverte.

Le Matrimandir ou temple de la "mère" lors des célébrations du jubilé de la "ville universelle" d'Auroville, dans l'État du Tamil Nadu, le 25 février 2018. © AFP / ARUN SANKAR

Il vous faudra prendre la route de l’Inde, un peu plus au sud, s’arrêter un temps à Pondichéry, l’ancien comptoir français, la ville blanche bordée par le golfe du Bengale. C’est là que l’histoire d’Auroville commence, il y a un peu plus d’un siècle. Une parisienne de la Belle Époque, fascinée par le mysticisme oriental, rencontre le philosophe indien Sri Aurobindo, fondateur du « yoga intégral ». Elle devient sa compagne spirituelle, et prend le nom de « Mère », sans doute la seule étrangère reconnue à ce point en Inde comme une autorité spirituelle. Son portrait orne toutes les échoppes de Pondichéry. Et c’est elle qui, il y a 50 ans, en 1968, décida de créer Auroville – cité idéale, ville laboratoire destinée à rapprocher les cultures et les civilisations.

Pour y aller, il vous faudra reprendre la route, en taxi ou en rickshaw, une dizaine de kilomètres au nord de Pondi, avec l’espoir peut-être, d’une découverte, d’une rencontre, d’une révélation. La piste, soudain, devient cahoteuse, dédale de chemins poussiéreux vers une cité perdue au milieu de la jungle. Vous y êtes, Auroville existe, l’utopie sent le citronnier et les fleurs de jasmin. Ses habitants n’attendent personne mais accueillent tout le monde – curieux ou sceptiques. Mais qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? De quoi vivent-ils ? Drôle d’endroit pour une rencontre… suivez le guide.

Thierry Paquot, philosophe et professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris ( Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ) auteur de nombreux ouvrages dont la nouvelle édition de Utopies et utopistes paru aux éditions La Découverte en 2018.

Thierry PAQUOT © Radio France / Valérie Priolet

