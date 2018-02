L’affaire Jérôme Carrein, l’avant-dernier guillotiné de France. Le 23 juin 1977, cet homme de 35 ans est exécuté pour le meurtre d’une fillette de 8 ans.

Jérôme Carrein condamné à mort par la Cour d'Assises du Pas-de-Calais en juillet 1976, attend, le 31 janvier 1977, dans la salle des prévenus, l'ouverture de son second procès. © AFP / AFP

Une affaire atroce, sordide et misérable. Raconter le crime et le procès de cet « ivrogne débile », selon les mots de Robert Badinter, aurait peu d’intérêt si l’on ne lui avait pas tranché la tête.

Car si beaucoup se souviennent de l’exécution de Christian Ranucci en 1976, on a presque oublié qu’un an plus tard, la guillotine coupait ses deux dernières têtes : celle Jérôme Carrein et d’Hamida Djandoubi. Quatre ans après l’exécution de Djandoubi, le 9 octobre 1981, la loi d’abolition de la peine de mort est promulguée. François Mitterrand accomplit ce que Valéry Giscard d’Estaing n’avait pas fait malgré son « aversion profonde » pour la peine capitale.

Derrière cette loi, il y a un homme : Robert Badinter. Ce brillant avocat, devenu Garde des Sceaux en 1981, est l’homme qui a sauvé la tête de Patrick Henry. Patrick Henry, ce monstre cynique qui a tué le petit Philippe Bertrand après l’avoir kidnappé pour de l’argent. Badinter fait de son procès celui de la peine de mort. Et il le gagne contre toute attente.

Car dans cette France qui a peur, comme le dit Gicquel, dans cette France qui est pour, comme le chante Sardou, la majorité des Français soutient la peine de mort. Et certains crient vengeance contre les tueurs d’enfants. Douze jours après le procès de Patrick Henry, Jérôme Carrein est jugé devant la cour d’Assises du Nord. Pour l’avocat général, c’est l’occasion d’obtenir sa revanche. Une revanche sur le verdict Troyes. Raconter l’histoire de Carrein, c’est revivre les derniers soubresauts de la guillotine.

Invité Luc Briand

Luc Briand est magistrat, conseiller à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et auteur de l’ouvrage « La revanche de la guillotine » dans lequel il raconte tous les détails de l’affaire Jérôme Carrein (aux éditions Plein Jour)

