Le 12 juin 1994, le Parti socialiste -emmenée par son premier secrétaire Rocard- subit une défaite historique aux élections européennes ! 7 jours plus tard, Rocard -jusqu’alors candidat virtuel de la gauche pour la présidentielle de 1995- est débarqué de ses fonctions à la tête du P.S. Invité Jean-Louis Andreani.

Michel Rocard en campagne pour les élections européennes, le 20 mai 1994 à Fécamp. © Getty / Bernard Bisson / Sygma

Pour l’ancien premier ministre, cet épisode marque la fin d’une ambition politique vieille de 30 ans. Celle de s’installer un jour aux plus hautes fonctions de l’État ! Dans les semaines qui suivent – sans ni panache, ni coup d’éclat – il quitte l’arène de la politique nationale. Il n’y remettra plus jamais les pieds !

Au même moment – au palais de l’Élysée – un autre homme jubile. Lui : c’est le président de la République d’alors, François Mitterrand ! Car pour un grand nombre d’observateurs politique, il ne fait aucun doute que – derrière cette tragédie rocardienne – se cache en réalité l’ultime passe d’armes entre le président sortant et celui qui rêvait un jour d’être son successeur…

Enfin – dans l’ombre de toute cette affaire – on trouve bien sûr un troisième homme dont le nom et le visage symbolisent les dérives de la politique dans les années 90’ : un certain Bernard Tapie…

Aujourd’hui – bientôt 24 ans après les faits – l’histoire de la chute de Michel Rocard alimente encore les questions… Et parmi celles-ci : « Tapie était-il un missile téléguidé par Mitterrand pour abattre l’ancien premier ministre Rocard dans sa course à l’Élysée ? »

Invité Jean-Louis Andreani

Jean-Louis Andreani est journaliste et écrivain, il est l'auteur de Le mystère Rocard paru chez Robert Laffont en 1993

Vidéo INA :

►►►ET AUSSI | Affaires sensibles : découvrez l'appli Affaires sensibles, une collection d'histoires vraies à lire sur votre mobile.

Ressources

Chansons diffusées